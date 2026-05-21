Kılıçdaroğlu partiyi toparlar

Kurultay tartışmaları, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, parti yönetimindeki bazı isimler hakkında ortaya atılan iddialar üzerine CHP’de geçiş süreci formülü daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Partinin mevcut yönetim anlayışıyla krizleri aşamayacağını savunan CHP içindeki bazı gruplar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kısa vadede parti içinde arınma ve toparlanma süreci yürütebileceği, ardından partiyi yeni bir kadroya devredebileceği belirtiliyor.

Parti kulislerine göre bu senaryoyu savunanlar, son dönemde CHP'li belediyeler ve bazı yöneticiler hakkında gündeme gelen iddiaların, parti tabanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu düşünüyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan isimlerle ilgili daha sert bir tutum alınması, parti yönetiminde kapsamlı bir değişim yapılması düşüncesi hakim. CHP'deki bazı muhalif isimler, mevcut yönetimin parti üzerindeki kontrolünün zayıfladığını, olağanüstü kurultay taleplerinin önümüzdeki süreçte daha görünür hale gelebileceğini kaydediyor.