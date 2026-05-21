Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılıçdaroğlu partiyi toparlar

Kılıçdaroğlu partiyi toparlar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Kurultay tartışmaları, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, parti yönetimindeki bazı isimler hakkında ortaya atılan iddialar üzerine CHP’de geçiş süreci formülü daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Partinin mevcut yönetim anlayışıyla krizleri aşamayacağını savunan CHP içindeki bazı gruplar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun kısa vadede parti içinde arınma ve toparlanma süreci yürütebileceği, ardından partiyi yeni bir kadroya devredebileceği belirtiliyor.

Parti kulislerine göre bu senaryoyu savunanlar, son dönemde CHP'li belediyeler ve bazı yöneticiler hakkında gündeme gelen iddiaların, parti tabanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu düşünüyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan isimlerle ilgili daha sert bir tutum alınması, parti yönetiminde kapsamlı bir değişim yapılması düşüncesi hakim. CHP'deki bazı muhalif isimler, mevcut yönetimin parti üzerindeki kontrolünün zayıfladığını, olağanüstü kurultay taleplerinin önümüzdeki süreçte daha görünür hale gelebileceğini kaydediyor.

GENEL MERKEZ: ABARTIYORLAR

Genel Merkez cephesi ise parti içindeki tartışmaların abartıldığı görüşünde. Yönetim kanadı, CHP'nin yerel seçim başarısının ardından ortaya çıkan iç tartışmaların partiye zarar verdiğini değerlendirirken, parti tabanının önemli bölümünün mevcut yönetime destek verdiği öne sürülüyor.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi