Kılıçdaroğlu'nun Enerji Bakanı olarak görevlendireceği öne sürülen CHP'li Ahmet Akın Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Ahmet Akın'ı işaret etmişti.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginin sonunda sahneye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.
CHP'li Ahmet Akın Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı
"Ne milli ne de yerli bir projedir"
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumunun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını savunan Akın, şöyle konuşmuştu: