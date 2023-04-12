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Kılıçdaroğlu'nun Enerji Bakanı olarak görevlendireceği öne sürülen CHP'li Ahmet Akın Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de yaptığı konuşmada CHP'li Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak "Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" dedi ve kabinede görev alacak iki ismin memleketini açıkladı. CHP'li Ahmet Akın'ın Enerji Bakanı olarak görevlendirileceği önü sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Akın, geçtiğimiz yıllarda Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı. Akın, santralin 3. reaktörünün temelinin atılmasının ardından "Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacı yok" açıklamasında bulunmuştu.

11:26 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Ahmet Akın'ı işaret etmişti.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Ahmet Akın'ı işaret etmişti.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginin sonunda sahneye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.

CHP'li Ahmet Akın Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı

Kılıçdaroğlu, Akın ve Erkek'i yanına alarak
“Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak”
dedi ve kabinede görev alacak iki ismin memleketini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği CHP'li Ahmet Akın, geçtiğimiz yıllarda Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkmıştı. Akın, santralin 3. reaktörünün temelinin atılmasının ardından
"Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacı yok"
açıklamasında bulunmuştu.

"Ne milli ne de yerli bir projedir"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumunun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını savunan Akın, şöyle konuşmuştu:

"Henüz inşaat aşamasında meydana gelen patlamalarla fiziki altyapı konusunda endişelere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali şimdi de hukuki altyapısıyla tartışmalı hale geldi. Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor.
Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor. İktidarın ticari değil, siyasi bir proje olarak dayattığı Akkuyu Nükleer Santrali, ne milli ne de yerli bir projedir. Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacı yok."


#Ahmet Akın
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem Erkek
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