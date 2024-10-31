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Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çıkışına Özgür Özel'den tepki: Bu tuzaktır

Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çıkışına Özgür Özel'den tepki: Bu tuzaktır

20:2731/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel'i hedef alıp, 'Sine-i Millet' çağrısı yaptı. Selefinin kendisini hedef alan çağrısına Özer için düzenlenen mitingde yanıt veren CHP Genel Başkanı Özel, "Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, sadece ara seçim doğuruyor. Buradan tüm muhalifleri uyarıyorum, bu tuzaktır" ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in hapse yollanması sonrası X hesabından açıklama yaptı.

Karar nedeniyle iktidar ile normalleşme sürecini hedef alan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu,
"Buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir."
ifadelerini kullandı.

Özel, Özer için düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çağrısına tepki gösterdi.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Sine-i Millet' tepkisi: Seçim değil ara seçim doğurur

"Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, sadece ara seçim doğuruyor."
diyen Özel,
"Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar. Sen çekilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ve MHP giriyor. O 200 milletvekilinin 100'ünü alıyor. Ya da 130 milletvekilinin 80'ini alıyor. Mevcut 320'nin üzerine ekliyor, 400 vekili alıyor. Ne sana, ne bana, ne başkasına ihtiyacı olmadan Anayasa'yı değiştiriyor, canı ne istiyorsa onu yapıyor.
" ifadelerini kullandı.

"Sine-i Millet tuzaktır"

Kılıçdaroğlu'na isim vermeden yüklenen ve bunun bir tuzak olduğunu söyleyen Özel,
"Buradan tüm muhalifleri uyarıyorum: Sine-i millet demek erken seçim demek değildir! Ara seçimdir, AK Parti ve MHP'nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın."
diye konuştu.

Sine-i Millet ne demek?

"Sine-i millete dönmek" ifadesi, Türkiye siyasi tarihinde, TBMM’nin meşruiyetini kaybettiğine inanılan dönemlerde milletvekillerinin meclisten çekilerek halkın içinde siyaset yapmaya yönelmesini ifade eder. Bu terim, temsil yetkisini yitirdiği düşünülen meclisten ayrılarak halkla doğrudan bağ kurmayı ve toplumsal tabanda siyasi faaliyetleri sürdürmeyi anlatır.



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Sine-i Millet
#Anayasa
#Ahmet Özer

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