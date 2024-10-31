Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çıkışına Özgür Özel'den tepki: Bu tuzaktır

"Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar. Sen çekilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ve MHP giriyor. O 200 milletvekilinin 100'ünü alıyor. Ya da 130 milletvekilinin 80'ini alıyor. Mevcut 320'nin üzerine ekliyor, 400 vekili alıyor. Ne sana, ne bana, ne başkasına ihtiyacı olmadan Anayasa'yı değiştiriyor, canı ne istiyorsa onu yapıyor.