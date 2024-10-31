Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çıkışına Özgür Özel'den tepki: Bu tuzaktır

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel'i hedef alıp, 'Sine-i Millet' çağrısı yaptı. Selefinin kendisini hedef alan çağrısına Özer için düzenlenen mitingde yanıt veren CHP Genel Başkanı Özel, "Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, sadece ara seçim doğuruyor. Buradan tüm muhalifleri uyarıyorum, bu tuzaktır" ifadelerini kullandı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in hapse yollanması sonrası X hesabından açıklama yaptı.
Özel, Özer için düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çağrısına tepki gösterdi.
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Sine-i Millet' tepkisi: Seçim değil ara seçim doğurur
"Sine-i Millet tuzaktır"
Sine-i Millet ne demek?
"Sine-i millete dönmek" ifadesi, Türkiye siyasi tarihinde, TBMM’nin meşruiyetini kaybettiğine inanılan dönemlerde milletvekillerinin meclisten çekilerek halkın içinde siyaset yapmaya yönelmesini ifade eder. Bu terim, temsil yetkisini yitirdiği düşünülen meclisten ayrılarak halkla doğrudan bağ kurmayı ve toplumsal tabanda siyasi faaliyetleri sürdürmeyi anlatır.