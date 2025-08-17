Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale’de barut kurutma makinası alevlendi: Bir işçi hafif yaralandı

Kırıkkale’de barut kurutma makinası alevlendi: Bir işçi hafif yaralandı

18:4517/08/2025, Pazar
G: 17/08/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
MKE Barut Fabrikası (Foto: Arşiv)
MKE Barut Fabrikası (Foto: Arşiv)

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda barut kurutma işlemi esnasında bir parlama meydana geldi. Kazada, bir personel hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda meydana geldi.

Barut kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle parlama oldu.

Bir işçi hafif yaralandı

Alevlerin etkisiyle bir işçi hafif şekilde yaralandı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#MKE
#Kırıkkale
#Fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg T10F menzili güncellendi: Tesla Model Y’yi geçti