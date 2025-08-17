Kırıkkale’de barut kurutma makinası alevlendi: Bir işçi hafif yaralandı

MKE Barut Fabrikası (Foto: Arşiv)
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda barut kurutma işlemi esnasında bir parlama meydana geldi. Kazada, bir personel hafif şekilde yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda meydana geldi.
Barut kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle parlama oldu.
Bir işçi hafif yaralandı
Bir işçi hafif yaralandı
Alevlerin etkisiyle bir işçi hafif şekilde yaralandı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
#MKE
#Kırıkkale
#Fabrika