Kırklareli'nde gölette balık ölümleri inceleniyor

Balık ölümlerinin her hafta olduğunu ileri süren Poyraz, "Suyun berraklığı gitmiş. Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi. Poyraz, balık ölümlerine çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıkların neden olduğunu iddia etti.

Mehmet Parlak ise göletin durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.