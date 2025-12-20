Kız öğrenciye göstergeci tuzağı

İstanbul’un Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar gibi ilçelerinde üniversitelerde okuyan kız öğrencileri gece kulüplerine yönlendiren çeteler türedi.
İstanbul’un Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar başta olmak üzere birçok ilçesinde faaliyet gösteren bir yapının, üniversite öğrencisi genç kızları eğlence mekanlarında “göstergeci” olarak kullandığı ortaya çıktı. Mekanları kalabalık göstererek müşteri çekmeyi amaçlayan bu sistemde, mekan sahipleri ilçelerdeki organizatörlerle anlaşıyor. Belirli ücret karşılığında mekanlara gelen genç kızlar, burada eğlenip sosyal medyada paylaşım yapıyor. Mekanlar da kalabalık genç kızların olduğu dakikaları gerek canlı yayınlar gerekse sosyal medya postlarıyla paylaşarak, erkek müşteri sayısını ve harcamaları artırmak amaçlanıyor. Öğrencilere bu iş karşılığında 2 içki ve bedava eğlencenin yanı sıra gecelik 750-1200 TL arasında ücret ödeniyor. İlk başta mekana gidip parasını alan genç kızlar bir süre sonra çetenin ağına düşerek ortadan kayboluyor. Aileler, özellikle apartlarda yaşayan kızların, kaldıkları yer ve telefonlarını değiştirerek ellerinin arasından kayıp gittiğini anlatıyor.
200'DEN FAZLA GENÇ KIZI KATALOGLAMIŞ
Yeni Şafak, Beyoğlu’nun arka sokaklarında ‘göstergeci çetesi’ olarak bilinen grupların izini sürdü. Beyoğlu’nda bu işin Ömer isimli bir şahıs tarafından organize edildiği belirtilirken, bu şahsın üniversiteli kızları tek tek kayıt altına alarak katalog oluşturduğu belirlendi. Kataloglarda kızların kişisel bilgilerinin yanı sıra okuduğu okul, kim tarafından sisteme dahil edildiği gibi bilgiler yer alıyor. Söz konusu kataloğu, eğlence mekanlarına sunan organizatörler, bu sayede mekanlara genç kız seçme olanağı da tanıyor. Listesinde 200’den fazla üniversite öğrencisi bulunan Ömer isimli organizatör gibi Beşiktaş, Kadıköy ve Avcılar gibi ilçelerde de ‘ajans’ adı altında bu işleri organize edip genç kızlar üzerinden para kazanan kişiler var.
AİLE İLİŞKİLERİ ZAYIF KİŞİLERİ SEÇİYORLAR
Organizatörlerin üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinde temsilcileri var. Bu şahıslar kulüplerde aktif görev alan kişilerle temas kurarak ağını genişletiyor. İlk aşamada ailesiyle ilişkisi sorunlu, anne babası boşanmış, maddi sorunlar sebebiyle duygusal olarak kırılgan kızları tespit ediliyor. Tespitin ardından “hem eğlence hem para” vaadiyle geceleri çalışmaya ikna edilen öğrenciler, bu yapının içine çekiliyor. Bazı organizatörler ise ajans adı altında sosyal medya üzerinden ‘göstergeci kız’ ilanı veriyor.
"KIZIM ORTADAN KAYBOLDU"
- İstanbul’daki bir üniversitede okurken göstergecilik yapmaya başlayan E.Y’nin babası R.Y. şunları aktardı: “Biz kızımın annesiyle bir süre önce boşandık. Kızım o süreçte üniversiteye yeni başlamıştı. İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte bir apartta kalıyordu. Bir süre sonra arkadaşından kızımın okula gitmediğini öğrendim. Bir sabah uyandım, kızımın telefon numarasına ulaşamadım. Kalktım kaldığı aparta geldim, birkaç gün önce evden taşındığını öğrendim. Kızımın arkadaşları, ‘bir süredir farklı insanlarla görüşüyor, göstergecilik yapmaya başladı, eve de sabaha karşı geliyordu’ diye anlattılar." Sokak sokak kızını aramaya başlayan R.Y. “Aylardır kızımdan haber alamadım. Kızımın şu an nerede, ne durumda olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. Yetkililere çağrıda bulunan baba, “Bu sadece benim kızımın meselesi değil. İstanbul’da üniversite öğrencilerini içine çeken organize bir ağ var. Aileler çaresiz bırakılıyor” ifadelerini kullandı. Çok sayıda ailenin benzer mağduriyet yaşadığını belirten baba, konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma talep etti.