Kız öğrenciye göstergeci tuzağı

İstanbul’daki bir üniversitede okurken göstergecilik yapmaya başlayan E.Y’nin babası R.Y. şunları aktardı: “Biz kızımın annesiyle bir süre önce boşandık. Kızım o süreçte üniversiteye yeni başlamıştı. İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte bir apartta kalıyordu. Bir süre sonra arkadaşından kızımın okula gitmediğini öğrendim. Bir sabah uyandım, kızımın telefon numarasına ulaşamadım. Kalktım kaldığı aparta geldim, birkaç gün önce evden taşındığını öğrendim. Kızımın arkadaşları, ‘bir süredir farklı insanlarla görüşüyor, göstergecilik yapmaya başladı, eve de sabaha karşı geliyordu’ diye anlattılar." Sokak sokak kızını aramaya başlayan R.Y. “Aylardır kızımdan haber alamadım. Kızımın şu an nerede, ne durumda olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. Yetkililere çağrıda bulunan baba, “Bu sadece benim kızımın meselesi değil. İstanbul’da üniversite öğrencilerini içine çeken organize bir ağ var. Aileler çaresiz bırakılıyor” ifadelerini kullandı. Çok sayıda ailenin benzer mağduriyet yaşadığını belirten baba, konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma talep etti.