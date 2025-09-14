Yeni Şafak
Kızkalesi’nde gece denize giren şahıs hayatını kaybetti

09:1914/09/2025, Pazar
IHA
Denizde geçirdiği rahatsızlık sonucu boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Türkdoğan’la ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin’in Kızkalesi sahilinde gece denize giren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli İlçesi’ne bağlı Kızkalesi Mahallesi sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, gece Kızkalesi sahilinde denize giren 3 arkadaştan 55 yaşındaki Erol Türkdoğan tekrar çıkmadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirildi.

Bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler denizde hayatını kaybeden Türkdoğan’a ulaşarak cenazesini kıyıya çıkarttı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Türkdoğan’ın cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizde geçirdiği rahatsızlık sonucu boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Türkdoğan’la ilgili soruşturma sürüyor.



