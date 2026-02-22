Yeni Şafak
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştı: Kaza maddi hasarla atlatıldı

22:3922/02/2026, Pazar
IHA
Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler kazaya karışanların sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 DB 300 plakalı otomobil ile 41 T 3226 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazaya karışanların durumlarının iyi olduğu belirlendi. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Kocaeli
#otomobil
#kaza
