Kocaeli'de kombi yangını: Paniğe neden oldu

22:4622/02/2026, Pazar
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinden çıktığı değerlendirilen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kombiden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Kocaeli
#apartman
#yangın
