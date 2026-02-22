Kocaeli'de kombi yangını: Paniğe neden oldu

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.