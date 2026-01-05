Kocaeli'de kötü koşullarda evde tutulan 55 hayvan koruma altına alındı

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evde çok sayıda köpek ve kedinin sağlıksız koşullarda tutulduğu, çevreye koku ve gürültü yayıldığı yönünde komşular ve çevre sakinleri tarafından ihbarda bulunuldu.

İhbarların değerlendirilmesinin ardından Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri adreste çalışma gerçekleştirdi.

Hayvanların uzun süredir ihmal edildiği tespit edildi

Yapılan incelemelerde, açlık, hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen, uzun süredir ihmal edildiği tespit edilen 38 köpek ve 17 kedi ekiplerce koruma altına alındı.

Hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan ilk tedavi ve sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Olayla ilgili sorumlular hakkında adli tahkikat başlatılırken, ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.











