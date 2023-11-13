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Kocaeli'de yolda çökme: Üç bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı ve yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı üç binanın boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

00:42 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yağış ve inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması ve çökme yaşandı. Park halindeki hafif ticari araç, inşaat temeline yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekiplerinin yanı sıra polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Çökmenin meydana geldiği sokakta teknik ekibin incelemesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilerek, burada ikamet eden 11 kişiden 7’si yakınlarının yanına, 4’ü ise Büyükşehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.


#Kocaeli
#yağış
#çökme
#yol
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