Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Komşularını merak ettiler: Pencereden bakınca acı manzarayla karşılaştılar

Komşularını merak ettiler: Pencereden bakınca acı manzarayla karşılaştılar

00:5712/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.
Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Sakarya'da 75 yaşındaki kadından haber alamayan vatandaşlar, komşularının evine gitti. Işığı yanan mutfak penceresinden bakan komşular yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç'ten (75) haber alamayan komşuları tek katlı evine gitti.

Işığı yanan mutfak penceresinden bakan komşular, Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aldinç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.



#Sakarya
#Sapanca
#Fatma Kamuran Aldinç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı