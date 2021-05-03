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ANKARA

​Komutanlar sınır ötesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile birlikte Irak’ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing alan Akar askerlere “Burada çok önemli görev yapıyorsunuz” dedi. Akar daha sonra Mehmetçik’le iftar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Komutanlar sınır ötesinde
Üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar, Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2’nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak’ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar, Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing aldı. Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. Askerlere hitap eden Akar, “Burada çok önemli görev yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
OYNAT 00:28
Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntülerle operasyonda şehit düşen P.Uzm.Çvş. Ahmet Asan'ın intikamının alındığını açıkladı. MSB yaptığı paylaşımda 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi' ifadelerini kullandı.

ATAK’LAR VURDU

  • Bakanlık, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin daha ATAK helikopteriyle vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist Atak helikopterlerimizle vuruldu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi” ifadelerine yer verildi.

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