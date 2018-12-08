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EĞİTİM

Kontenjan azalacak puanlar artacak

MEB öğretmen atamalarına kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlattı. 2040’a kadar olan öğretmen ihtiyacını belirleyen bakanlık, eğitim fakültelerini beş yılda kademeli olarak yeniden şekillendirecek. Öğretmen ihtiyacının olmadığı veya ihtiyacından fazla mezun veren bölümler kademeli olarak azaltılırken bu bölümlere giriş puanları da yükseltilecek.

Ahmet Fatih Erturan Yeni Şafak
Bakanlık, eğitim fakültelerini beş yılda kademeli olarak yeniden şekillendirecek.
Bakanlık, eğitim fakültelerini beş yılda kademeli olarak yeniden şekillendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan uygulamaları bir bir hayata geçirmeye başlarken bu süreçte en büyük değişimlerden biri de eğitim fakülteleri, öğretmen atamalarında gerçekleşecek. Hali hazırda yaklaşık 921 bin öğretmeni istihdam eden bakanlık önümüzdeki günlerde ataması yapılacak 20 bin öğretmen ile birlikte bu sayıyı 941 bine çıkaracak. Ancak bakanlık yeni dönemde öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir düzenleme yapacak.

5 YILDA TÜM BRANŞLARDA AZALMA OLACAK

Öğretmen atamalarına ilişkin 2040 yılına kadar ki nüfus artışı ve buna bağlı olarak eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulacak öğretmen sayıları ve branşları ile ilgili yaptığı geniş çaplı çalışmasını tamamlayan Bakanlık, halihazırda yılda 40 binden fazla öğretmen adayı mezun veren eğitim fakültelerinin kontenjanlarını yeniden belirleyecek. Bakanlık ilk etapta önümüzdeki yıllarda ihtiyacı olmadığı branşların kontenjanını azaltmakla işe başlayacak. Orta ve uzun vadeyi kapsayan 5 yıllık süreçte ise tüm branşlarda kontenjanı azaltacak.

400 BİNLİK DİLİMDEN 50 İLA 70 BİN DİLİMİNE ÇEKİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim fakültelerindeki kontenjanları azalttıktan sonra bu fakültelerin giriş puanlarını kademeli olarak artıracak. Bu bölümleri tercih edecek öğrenciler ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 400 binlik dilimden 50 ila 70 bin dilimine kadar çekilecek. Böylece Türkiye’nin en başarılı öğrencileri eğitim fakültelerine yerleşebilecek.

FORMASYON EĞİTİMİ ATANDIKTAN SONRA VERİLECEK

Öte yandan pedagojik formasyonu kaldıran bakanlık, bundan sonraki süreçte öğretmen adayının ataması yapıldıktan sonra formasyon eğitimi verecek.

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