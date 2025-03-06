Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetlere ev sahipliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu’ndaki sergiyle ilgili bilgi veren Türkiye’nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel, “Mukaddes Emanetler” sergisinde 50’ye yakın teberrukun ve Kabe örtülerinin sergilendiğini belirterek, “Konya için Resulullah Efendimize ait mübarek emanetler ve Kabe-i Muazzama’nın üzerine çeşitli dönemlerde asılmış örtüleri getirdik. Ramazan ayı boyunca Konyalı kardeşlerimizin ziyaretlerine açık tutulacak” dedi.

“RAMAZAN-I ŞERİF’İN EN GÜZEL YAŞANDIĞI ŞEHİRDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok kıymetli bir emanet koleksiyonunun Konya’da sergilenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Altay, “Ramazan’ın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle iftar sofralarımızda misafirlerimizi eksik etmeyelim, camilerimize mutlaka çocuklarımızla gidelim ve Ramazan’ı ailece hep birlikte yaşayalım. Konya uzun süre İslam dünyasının başkentliğini yapmış bir şehir ve bugün de İslami hassasiyetlerin en yüksek olduğu, Ramazan-ı Şerif’in en güzel yaşandığı bir şehir. Bu anlamlı ayda çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sergi açmamıza vesile olduğu için Erol Güzel beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜM KONYALILARI SERGİYE BEKLİYORUM”

Başkan Altay, 16 Kabe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan serginin Taş Bina’nın altındaki sergi alanında bir ay boyunca Konyalıların ziyaretine açık olacağını belirterek, “Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde bu sergiyi burada açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle belgeli bir şekilde tescillenmiş Kabe örtülerinin burada bulunuyor olması Konyalıların burayı ziyareti için önemli bir vesile olacak. Peygamber Efendimize ve o döneme ait eserlerin orijinalleriyle replikalarından oluşan bir sergi oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Konyalıları ve civardaki illeri bu güzel emanetleri görmeye davet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de böylesine anlamlı bir sergiye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Peygamber Efendimizin kıymetli hatıralarıyla bizi buluşturan bu sergi, Peygamberimiz ile olan kalbi bağlantılarımızın güçlenmesine vesile olacak” değerlendirmesinde bulundu.