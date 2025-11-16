Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

23:0416/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.Ü. idaresindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, Konya Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 42 NK 265 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Konya
#otomobil
#traktör
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi