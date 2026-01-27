Kör nokta olmadığını nereden biliyor

İBB’ye bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Eğitim Merkezi’nde 3 yaşındaki U.’nun yaşadığı darp ve taciz skandalının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunu sarsan iddialara net yanıtlar vermek yerine skandalı örtbas etmeye çalıştı. Özel’in açıklamaları, ailenin hukuki sürece taşınan şikâyetlerine cevap sunmazken U’nun ailesi, Özel’in yanlış beyanlarla olayı çarpıttığını söyledi.

SOMUT YANIT YOK

Özel, olayın merkezindeki iddialara doğrudan yanıt vermek yerine, bir eğitmenin çocuğun vücudundaki morlukları fark ederek durumu veliye bildirdiğini anlattı. Öğretmenin durumu anneye ilettiğini belirten Özel, “Bir öğrencinin üstü değiştirilirken üstünde bir morluk bir yara izine rastlıyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve 'Burasında bir morluk var siz bunu gördünüz mü?'. Annenin cevabı 'Çocuktur bunlar düşer kalkar morarır' oluyor” ifadelerini kullandı. Bu bilginin tutanak altına alındığını vurgulayan Özel, “Kreşte kör nokta yok 35 kamera var” dedi. Ancak Özel’in savunmasında, ailenin savcılığa intikal eden, adli tıp raporları ve ifadelerle desteklenen şikâyetlerine ilişkin herhangi bir somut yanıt yer almadı.

AİLE: ÖZEL’İN BEYANLARI GERÇEK DIŞI

Özel’in açıklamalarının ardından Yeni Şafak'ın iletişime geçtiği U’nun ailesi, kamuoyuna yansıyan ifadelerde gerçeği yansıtmayan unsurlar bulunduğunu belirtti. “Öğretmen aileyi aradı ve çocuktaki morluğu bildirdi” iddiasının doğru olmadığını söyleyen anne, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Ben kapıda çocuğumu alırken morlukları fark ettim. Öğretmeni suçluluk psikolojisi ile ‘Bunları gördünüz mü’ diyerek olaya müdahil oldu. Beni kimse aramadı.”

Özel’in olayın tutanak altına alındığı yönündeki beyanına da tepki gösteren anne, “Bizim yanımızda ya da bizim imzamızın alındığı herhangi bir tutanak yok. Çocuğumu hastaneye götürüp darp raporu aldım ve olay bu şekilde gündeme geldi. Benim imzamın olduğu bir tutanak gösteremezler” dedi. “Kreşte kör nokta yok” açıklamasına da itiraz eden anne, “Özgür Özel kameraları mı saymış? Sınıflarda zaten kamera yok. Kör nokta olmadığını Özel nereden biliyor. Anne baba olarak yavrumuzun vücudunda gördüğümüz morluklar ve anlattıklarıyla içimiz paramparça oldu, biz bu şikayeti sorumluların tespit edilip başka çocukların da canları yanmasın diye yaptık. Son olarak şikayetimizin tüm yönleriyle incelenmeksizin siyasi saiklerle kullanılması bizi üzüyor” sözlerini sarf etti.







