Kültür A.Ş. denetimi tamamlandı

Şirketin mali işlemleri, ihale süreçleri ve sözleşme kayıtlarına ilişkin tüm belgeler tek tek incelendi. Özellikle soruşturmaya konu ihale dosyaları üzerinde özel çalışma yürütüldü. Detaylı bir rapor hazırlaması beklenen Sayıştay müfettişlerinin, İBB’ye bağlı 10’dan fazla iştirakteki denetimleri ise sürüyor. Tüm işlemleri incelenen iştirakler arasında, İBB soruşturmasına konu yolsuzluğun merkezi olduğu iddia edilen Medya A.Ş. de yer alıyor. Sayıştay'ın geçtiğimiz kasım ayında açıkladığı 2023 yılına ait denetim raporuna göre 137 usulsüzlük tespit edilmişti.