Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kültür A.Ş. denetimi tamamlandı

Kültür A.Ş. denetimi tamamlandı

Burak Doğan
04:0019/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sayıştay müfettişleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 1 aydır Kültür A.Ş.’de sürdürdükleri çalışmayı tamamladı.

Şirketin mali işlemleri, ihale süreçleri ve sözleşme kayıtlarına ilişkin tüm belgeler tek tek incelendi. Özellikle soruşturmaya konu ihale dosyaları üzerinde özel çalışma yürütüldü. Detaylı bir rapor hazırlaması beklenen Sayıştay müfettişlerinin, İBB’ye bağlı 10’dan fazla iştirakteki denetimleri ise sürüyor. Tüm işlemleri incelenen iştirakler arasında, İBB soruşturmasına konu yolsuzluğun merkezi olduğu iddia edilen Medya A.Ş. de yer alıyor. Sayıştay'ın geçtiğimiz kasım ayında açıkladığı 2023 yılına ait denetim raporuna göre 137 usulsüzlük tespit edilmişti.



#Kültür Aş
#İBB
#soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme Biçimleri