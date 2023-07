Küp Şelaleleri hayran bıraktı

Adana’da yaşayan ve her hafta sonu bu alana geldiklerini belirten Yalçın Güneş, “Ülkemizin her köşesi cennet ve burası da cennetten bir köşe. Güzel bir ortam ve güzel bir doğa var. Türkiye’de gezilecek çok güzel yerler var. Harika bir doğamız ve harika bir ülkemiz var” diye konuştu. Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı.