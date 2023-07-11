Küp Şelaleleri hayran bıraktı

Küp Şelaleleri'nin eşsiz güzelliğini görmek için Kahramanmaraş’tan geldiğini ifade eden Ümran Kırhan, “Çok güzel buldum doğası, suyu harika. Keşke daha önce gelseydim diyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, kirletmemizi ve doğamızı korumamızı ve eğer imkanımız varsa gelip buraları görmenizi tavsiye ediyorum. O kadar keşfedilmemiş yerlerimiz var ki, gelip görmenizi tavsiye ederim” dedi.

Adana’da yaşayan ve her hafta sonu bu alana geldiklerini belirten Yalçın Güneş, “Ülkemizin her köşesi cennet ve burası da cennetten bir köşe. Güzel bir ortam ve güzel bir doğa var. Türkiye’de gezilecek çok güzel yerler var. Harika bir doğamız ve harika bir ülkemiz var” diye konuştu. Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı.