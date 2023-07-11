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Küp Şelaleleri hayran bıraktı

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan yaban hayatı ve doğa güzellikleri kendine hayran bırakan Küp Şelaleleri, çevre illerden gelen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon içerisinde yeri gezme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle şelalenin eşsiz güzelliğini keşfetme fırsatı buldular.

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon içerisinde yeri gezme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle şelalenin eşsiz güzelliğini keşfetme fırsatı buldular.

Çeşitli büyüklükte 10 farklı şelaleden oluşan huzur veren doğasıyla dikkat çeken şelaleler, hem Adanalı hem de farklı turizm acentelerin düzenlediği turlarla çevre illerden gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Alanda gezi, spor imkanı bulunan ziyaretçiler, aynı zamanda küçük göletlerden oluşan alanlarda ise buz gibi suda yüzme imkanı yakalıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon içerisinde yeri gezme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle şelalenin eşsiz güzelliğini keşfetme fırsatı buldular.


DOĞASI VE SUYU HARİKA

Küp Şelaleleri'nin eşsiz güzelliğini görmek için Kahramanmaraş’tan geldiğini ifade eden Ümran Kırhan, “Çok güzel buldum doğası, suyu harika. Keşke daha önce gelseydim diyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, kirletmemizi ve doğamızı korumamızı ve eğer imkanımız varsa gelip buraları görmenizi tavsiye ediyorum. O kadar keşfedilmemiş yerlerimiz var ki, gelip görmenizi tavsiye ederim” dedi.


CENNETTEN BİR KÖŞE

Adana’da yaşayan ve her hafta sonu bu alana geldiklerini belirten Yalçın Güneş, “Ülkemizin her köşesi cennet ve burası da cennetten bir köşe. Güzel bir ortam ve güzel bir doğa var. Türkiye’de gezilecek çok güzel yerler var. Harika bir doğamız ve harika bir ülkemiz var” diye konuştu. Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı.


#Aladağ
#Küp Şelaleleri
#doğa
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