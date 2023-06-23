Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, başkentte 45'i üretim, 153'ü satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 198 işletmede denetim yaptı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 7 bin 346 lira idari para cezası uygulandı.