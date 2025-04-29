Kurtulmuş Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Numan Kurtulmuş.
Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen gösterdikleri azim, cesaret ve mukavemetle bu büyük zaferi kazanan Halil Paşa ve askerlerini, Milli Mücadele'nin tüm neferlerini hürmetle ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Şanlı ecdadımızın Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'ni 109'uncu yıl dönümünde gururla hatırlıyor, onurla kutluyoruz. Her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen gösterdikleri azim, cesaret ve mukavemetle bu büyük zaferi kazanan Halil Paşa ve askerlerini, Milli Mücadele'nin tüm neferlerini hürmetle ve rahmetle anıyoruz."
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