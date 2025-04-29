Kurtulmuş Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

"Şanlı ecdadımızın Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'ni 109'uncu yıl dönümünde gururla hatırlıyor, onurla kutluyoruz. Her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen gösterdikleri azim, cesaret ve mukavemetle bu büyük zaferi kazanan Halil Paşa ve askerlerini, Milli Mücadele'nin tüm neferlerini hürmetle ve rahmetle anıyoruz."