Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye düzenlemesi için ortak kanaat vurgusu

Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye düzenlemesi için ortak kanaat vurgusu

14:3730/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemenin Meclis'in ortak kanaati ile hazırlanması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin geciktirilmeden ve en ufak bir ayrıntı ihmal edilmeden iyi planlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu adımı atması şarttır." dedi.


Ortak kanaat vurgusu


Kurtulmuş, süreç kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin de konuştu.


Numan Kurtulmuş,
"Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir."
ifadelerini kullandı.

Kısmi ya da genel af olmayacak


Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda .


Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor.


Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.




#Numan Kurtulmuş
#terörsüz Türkiye
#Meclis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi ile af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı? 12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI: