Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye düzenlemesi için ortak kanaat vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemenin Meclis'in ortak kanaati ile hazırlanması gerektiğini söyledi.
Sürecin geciktirilmeden ve en ufak bir ayrıntı ihmal edilmeden iyi planlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu adımı atması şarttır." dedi.
Ortak kanaat vurgusu
Kurtulmuş, süreç kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin de konuştu.
Kısmi ya da genel af olmayacak
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda .
Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor.
Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.