Lahana yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı

14:287/10/2025, Salı
IHA
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lahanayla kamufle edilen dorsede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilirken tır sürücüsü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde doğu illerinden Sakarya’ya kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı tespiti üzerine V.K. (41) idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki bir tesiste durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, lahana yüklü brandanın altında kamufle edilmiş Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sürücü V.K.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, suça konu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#göçmen kaçakçısı
#Göçmen
#Kaçakçı
