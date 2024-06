LGBT dayatması Türkiye’ye dayandı: Pedofiliyi meşrulaştırıp cinsiyetsizlikle çocukları zehirliyorlar

BAP Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, “Her yıl olduğu gibi, bu yıl da “sözde onur ayı” denilerek içinde bulunduğumuz günlerde LGBT Propagandası’nın etkisinin daha da artırılma çabası açıkça görülüyor. New York ve Amsterdam’da temeli atılan, endüstrisi kurulan, ithal edilmiş kurmaca kavramlarla toplumun tüm değerleri aşağılanırken, çocuklarımızın/gençlerimizin zihinleri bulandırılıyor ve ailelere saldırılıyor. LGBT örgütlerinin toplumumuza, insanımıza ve ailelerimize karşı bir yandan aşağılayıcı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunup diğer yandan ise “özgürlük, eşitlik” gibi kavramların arkasına saklanması ise büyük bir çelişkiyi barındırıyor. Ancak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtildiği üzere aile, toplumun doğal ve temel birimi. Toplum ve devlet tarafından korunur ve herkes bu korumayı talep etme hakkına sahiptir. Fakat, insan hakları ve özgürlük kavramlarının arkasına sığınan LGBT dernekleri ve örgütleri, bugün herkesin en temel insanlık haklarından birisine saldırmakta ve eşit yurttaşlık haklarını çiğnemektedir” dedi.

ABD’de ve Batı’da başlayan LGBT Propaganda ve Dayatması yangını, son yıllarda ne yazık ki ülkemizin de kapısına dayandığını ifade eden Eryılmaz, “Bilinmelidir ki; LGBT Propaganda ve Dayatması, sadece birkaç alanda değil her yerde karşımıza çıkıyor. Eğitim, hukuk, akademi, iş dünyası, medya, kültür-sanat, spor camiaları bu tehdit ile kuşatıldı. Başta ABD ve Avrupa’da olmak üzere aileler, çocuklarının okullarda LGBT ve cinsiyetsizlik ideolojisi ile zehirlenmesine karşı tepki gösteriyor, yürüyüşler düzenliyor. Biz de her yıl Eylül ayında Büyük Aile Buluşmaları’nı gerçekleştiriyoruz” dedi.

BAP Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz açıklamasının devamında “Bu dayatmaya ‘Dur!’” diyen herkesi nefret söyleminde bulunmak ile damgalamaya çalışan LGBT lobisi; her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere ise hakaretler savurmaktadır. Tüm bu değerleri ayaklar altına almaya kasteden ve cinsiyetsiz bir dünya oluşturmak için çalışan toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisini ise kadın hakları ve eşitlik kılıfında sunarak LGBT Propagandası meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise; ülkemizi parçalamayı hedefleyen on binlerce insanımızı katleden eli kanlı terör örgütlerine her türlü silah desteğini sağlayan yabancı devletlerin, aynı zamanda LGBT Propagandası’nın da en önde gelen finansörleri ve destekçileri olduğu gerçeğidir. Nice annenin evladını dağa kaçıran, nice gencimizi uyuşturucularla zehirleyen terör örgütlerinin ve onların destekçisi yabancı ülkelerin ve kuruluşların, LGBT bayrağını şirketlerine, konsolosluk binalarına asması nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun en açık göstergesidir. Ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapan güçlerin stratejileri; terör faaliyetlerinden, gençlerimizi uyuşturucuyla zehirlemekten ve LGBT propagandası ile evlatlarımızı çalmaktan geçmektedir.

Bu propagandanın etkisine kapılan gençlerimiz ne yazık ki ağır hastalıklara, fiziksel problemlere ve psikolojik bozukluklara düçar olmaktadır. On yıllardır bilimi ve sanatı çarpıtarak kendini meşru bir zemine taşımaya çalışan LGBT lobisi ise dünya genelindeki bilimsel çalışmalara kulaklarını kapatmakta yahut engellemeye çalışmaktadır. LGBT yaşam tarzının neden olduğu ağır hastalıkları, erken ölüm yaşlarını, yüksek intihar oranlarını, ruhsal çöküşleri örtbas etmeye çalışan LGBT lobisi, ne yaparsa yapsın başarılı olamayacaktır. Dünyanın her yerinde cinsiyet değiştiren bireylerin yaşadıkları pişmanlıktan dolayı LGBT lobisine isyan etmek için her yıl düzenledikleri Detrans Farkındalık Günü, bunun en net örneklerinden birisidir.