LGBT’nin de hamisi

Boğaziçi olaylarında öne çıkan LGBT derneklerinin en önemli para kaynaklarından birisi de Osman Kavala ve uzantılı olduğu sözde sivil toplum kuruluşları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine müfettişler; Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalarda yargılanan Osman Kavala ve bağlantılı olduğu kuruluşlardaki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, para transferleri şaibeli bulundu. George Soros’un kurucusu, Osman Kavala’nın da yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı’nın; “lezbiyen”, “gey”, “biseksüel”lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi. Kavala fonundan en büyük pay 396 bin 359 TL ile ‘Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği’nin oldu. İkinci sırayı 321 bin 61 TL ile ‘Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’, üçüncü sırayı ise 207 bin 995 TL ile ‘Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği’ aldı.

REKLAM

İŞTE TAM LİSTE

Açık Toplum Vakfı’nın para akıttığı LGBT dernekleri şöyle:

-Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği: 9 bin 120 TL

-Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği: 10 bin 650 TL

-Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transeksüel, İnterseksüel Derneği: 31 bin 220 TL

-Kaos Gey ve Lezbiyen Araştırma ve Dayanışma Derneği: 33 bin 125 TL

-Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: 61 bin TL

-İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği: 102 bin TL

-Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği: 104 bin 550 TL

REKLAM

-Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği: 107 bin 300 TL

-Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi: 207 bin 995 bin TL

-Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği: 321 bin 61 TL

-Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği: 396 bin 359 TL

DÜNYA ABD yine haddini aştı: Biden’in sözcüsü Osman Kavala çağrısı yaptı