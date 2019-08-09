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EĞİTİM

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi AA
Tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.
Tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.

Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

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