Lisede kötü alışkanlık zorbalığı: 'Sigara kullanmıyorum' diyen arkadaşına yumruk attı

21:2816/10/2025, Perşembe
DHA
Olay Erdemir Anadolu Lisesi'nde yaşandı.

Liselerde akran zorbalığına 'kötü alışkanlık' tartışması da eklendi. Zonguldak'ta lise tuvaletinde 12’nci sınıfa giden iki öğrenci arasında ‘sigara isteme’ tartışması çıktı. Berk E., isimli öğrenci, 'sigara kullanmıyorum' diyen arkadaşına yumruk attı. Aldığı darbeyle çenesi kırılan öğrenci hastaneye kaldırılırken Berk E. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12’nci sınıfa giden iki öğrenci arasında ‘sigara isteme’ tartışmasında Berk E., ‘sigara kullanmıyorum’ diyen Uygar T.U.’ya (16) yumruk attı. Çenesi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Sigara kullanmıyorum" diyerek uzaklaştı

Olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi. Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

Çenesi kırıldı

Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Yumruk atan öğrenci tutuklandı

Uygar T.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



