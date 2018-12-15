Makinistin ölümündeki yürekleri burkan detay

Ankara’dan Konya’ya sabah 06.30’da hareket eden treni kullanacak olan yüksek hızlı trenin (YHT) makinisti Ahmet Turan Demir, önceki sabah erken saatlerde Eryaman’daki evinden çıkarak aracına yöneldi. Gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştıramayan Demir, istasyon şefliğine gelemeyeceğini bildirerek, treni Eryaman İstasyonu’ndan devralacağını söyledi. Bunun üzerine Demir’in yerine, trene yedek makinist Hulusi Böler bindi. Böler, trenin yönetimini Eryaman’da Demir’e devrettikten sonra Sincan İstasyonu’nda inecekti.

BİR YILDIR YHT KULLANIYORDU

Ancak hareketlerinden kısa süre sonra Marşandiz istasyonunda kılavuz trenle kafa kafaya çarpışma sonucu yaşanan kaza nedeniyle Böler, makinist arkadaşları Adem Yaşar ve Kadir Ünal’la birlikte yaşamını yitirdi. Hürriyet'in haberine göre; 11 yıldır TCDD’de makinist olarak çalışan ve bir yıl önce hızlı tren makinistliği brövesini aldığı öğrenilen Böler aynı zamanda Ahmet Turan Demir’in arkadaşıydı.

BRÖVEYİ ALDIK ÇOK ŞÜKÜR

Kazada ölen makinistlerden Hulusi Böler ile Adem Yaşar, Makinistler Derneği’nin Genel Kurulu’nda TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt’la birlikte fotoğraf çektirmişti. Bir yıldır hızlı tren makinistliği yapan Hulusi Böler, bröve almanın heyecanını da Facebook’tan “Siemens Brövesini de aldık çok şükür” sözleriyle paylaşmıştı.

TOKAT'TA UĞURLANDI

Makinist Hulusi Böler (34), dün memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Böler için Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesindeki Abdulhandani Mezarlığı’nda cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş, babası Hasan Böler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Böler’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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