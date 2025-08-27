Malatya'da ambulans helikopter hastayı almak için kara yoluna indi

Kuluncak Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran M.G.’nin Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi. 112 Komuta Merkezi hekimlerince yapılan değerlendirmede kara yolu ile taşınma süresi uzun olacağı endişesiyle zaman kaybını önlemek için ambulans helikopter ile sevki uygun görüldü.