Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya'da ambulans helikopter hastayı almak için kara yoluna indi

Malatya'da ambulans helikopter hastayı almak için kara yoluna indi

00:1227/08/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Transferi gerçekleştirilen hasta tedavi altına alındı.
Transferi gerçekleştirilen hasta tedavi altına alındı.

Malatya'da göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Hastanın, kara yoluyla taşınma süresi uzun olacağı endişesiyle zaman kaybını önlemek için ambulans helikopter ile sevki uygun görüldü. Sevk için kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, ambulans helikopter kara yoluna indirilerek hasta İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kara yoluna inen ambulans helikopter; göğüs ağrısı şikayeti olan hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

Kuluncak Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran M.G.’nin Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi. 112 Komuta Merkezi hekimlerince yapılan değerlendirmede kara yolu ile taşınma süresi uzun olacağı endişesiyle zaman kaybını önlemek için ambulans helikopter ile sevki uygun görüldü.

Karayolları ve emniyet personeli ile bağlantıya geçilmesinin ardından kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve ambulans helikopter kara yoluna indirildi.

Hasta ambulanstan, ambulans helikoptere taşındı. Havalanan helikopter kısa süre içerisinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne iniş yaptı.

Transferi gerçekleştirilen M.G. tedavi altına alındı.



#Malatya
#Ambulans
#Helikopter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI 2025: Eğitim desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman? Kırtasiye yardımı E-Devlet başvuru ekranı