Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce savruldu: Ağır yaralılar var

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T. yönetimindeki 44 AGJ 032 plakalı motosiklet, Dilek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilip metrelerce savruldu. Feci kazada, Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K.V. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.