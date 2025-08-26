Yeni Şafak
Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce savruldu: Ağır yaralılar var

Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce savruldu: Ağır yaralılar var

00:2326/08/2025, Salı
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrilip metrelerce savruldu. Meydana gelen kaza sonucu motosikletteki iki kişi ağır yaralandı.

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilerek metrelerce savruldu. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T. yönetimindeki 44 AGJ 032 plakalı motosiklet, Dilek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilip metrelerce savruldu. Feci kazada, Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K.V. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Motosiklet
#Kaza
