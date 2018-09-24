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​Malatya’da Gençlik Stratejisi Zirvesi - Malatya yerel haberleri

Malatya’da Gençlik Stratejisi Zirvesi

Türkiye’nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde genç katılımcıyla Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Malatya’da düzenlendi. Gençler, bölge sorunları, çözümleri, Türk gençliğinin beklentileri gibi birçok konuyu Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’nde konuştular.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde genç katılımcıyla Malatya’da düzenlendi.
Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde genç katılımcıyla Malatya’da düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde genç katılımcıyla Malatya’da düzenlendi. 3 gün süren zirvenin açılışına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile gençler katıldı.

‘YATIRIMLARI KENDİNİZE YAPIN’

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise gençlere önerilerde bulunarak, “Sizler bütün yatırımlarınızı kendinize yapın. Katma değerinizi artırın, çok yönlü olun. Bir alanda meslek edinirken diğer bütün alanlarla da ilgilenin. Üniversite eğitiminde mutlaka öğrenci topluluklarında rol alın, sorumluluk alarak liderlik vasıflarınızı ortaya çıkarın” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ ŞAHLANDIRACAKLAR’

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa’da en genç nüfusuna sahip olduğunu belirterek, “Gençlerimiz Türkiye’yi şahlandıracak potansiyele sahip. Uygulama anlamında yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Sıkıştırmalıyız, talep etmeliyiz. Proje beklemeden projeler üretmeliyiz. Malatyalılar bu anlamda çok şanslılar. Büyükşehir Belediyesinin Malatya’da hayata geçirdiği güzel ve önemli projelere sahipsiniz” şeklinde konuştu.

TÜFENKÇİ: GENÇLER ÜLKENİN HER ŞEYİ

Gençlerin Türkiye’nin her şeyi olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de “Gerçekten gençlerle beraber olmak bizleri heyecanlandırıyor. Gençlerimizin bu ülkeye vereceği katkı, Türkiye’nin nerede olacağını da belirliyor. 15 Temmuz’da gençlerimizin demokrasiye, vatana ve bayrağa sahip çıkması Türkiye’nin neler yapacağının bir göstergesiydi” diye konuştu.

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POLAT: GELECEK SİZLERE EMANET

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Türkiye’nin geleceği olan gençlere bayrağı devredeceğiz. Gençlerle birlikte olmamız bizim heyecanımızı artırıyor. Gençlikte bulunduğumuz nokta aslında gelecekte nerede olacağımızın bir göstergesidir. ”diye belirtti.

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