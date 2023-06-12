Malatya’da haşere ile mücadeleye devam

Ekipler, 93 personel 32 araç ile 718 mahallede ilaçlama, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Haşere mücadelesinde fiziksel ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini ifadede eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, kültürel anlamda vatandaşı bilgilendirdiklerini fiziksel anlamda ise su birikintileri, gübreleri, atıkları, çöp yığınlarını temizlediklerini akabinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti.