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Malatya’da haşere ile mücadeleye devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediyesi su birikintileri, gübreleri, atıkları, çöp yığınlarını temizlediklerini akabinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi su birikintileri, gübreleri, atıkları, çöp yığınlarını temizlediklerini akabinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti.

Ekipler, 93 personel 32 araç ile 718 mahallede ilaçlama, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Haşere mücadelesinde fiziksel ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini ifadede eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, kültürel anlamda vatandaşı bilgilendirdiklerini fiziksel anlamda ise su birikintileri, gübreleri, atıkları, çöp yığınlarını temizlediklerini akabinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti.



#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
#Haşere
#Temizlik
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