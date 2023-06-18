Maltepe sahil yolunda feci kaza: Yaralılar var

Görgü tanığı Murat Güler ise, “Seyir halinde geliyorduk, arkadaşlar ön tarafta gidiyordu. Araç bir an yalpa yaptı, gördüğümüz buydu. Yalpa yaptığı esnada yanındaki otomobile bir dokunduktan sonra buradan içeri girdi. Direğe çarpıp yan döndü. O sırada bizim gördüğümüz zaten kanlardı. Biz geldik bir hemşire abla vardı ilk müdahaleyi o yaptı. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştık. Sürücüyü itfaiye kesim yaparak çıkarttı ama sürücünün durumu iyi değildi, nabzı yoktu. Yanındaki kişinin omuzu çıkmıştı, o iyiydi" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)