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Maltepe sahil yolunda feci kaza: Yaralılar var

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak reklam tabelasının direğine vurdu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

07:22 . 18/06/2023 Pazar
DHA
Maltepe'de feci kaza

Maltepe'de feci kaza

Kaza, saat 01.00 sıralarında Maltepe sahil yolu, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Cabar'ın kullandığı 34 EP 3366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yanında ilerleyen 34 CPC 657 plakalı otomobile çarptı, daha sonra çelik halatları aşarak kaldırımdaki reklam tabelasının direğine vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Cabar ağır yaralanırken, yanındaki İsmail Arda Çiçek hafif şekilde yaralandı. Diğer otomobilde bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık durumu ciddi olduğu belirtilen Fatih Cabar'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazanın görgü tanığı Hüseyin Kılıç, “Bir kişi araçtan dışarı fırlamıştı. Bir kişi direksiyonun başındaydı, direksiyonun başındaki zar zor kurtardık" dedi.

Görgü tanığı Murat Güler ise, “Seyir halinde geliyorduk, arkadaşlar ön tarafta gidiyordu. Araç bir an yalpa yaptı, gördüğümüz buydu. Yalpa yaptığı esnada yanındaki otomobile bir dokunduktan sonra buradan içeri girdi. Direğe çarpıp yan döndü. O sırada bizim gördüğümüz zaten kanlardı. Biz geldik bir hemşire abla vardı ilk müdahaleyi o yaptı. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştık. Sürücüyü itfaiye kesim yaparak çıkarttı ama sürücünün durumu iyi değildi, nabzı yoktu. Yanındaki kişinin omuzu çıkmıştı, o iyiydi" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)


Feci kaza kamerada
Feci kaza kamerada

Sivas'ta mermer bloklarının arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Sinan Elmacı (25) ve Fatih Demir (34) mermer bloklarının arasına sıkıştı. İş arkadaşlarının olayı fark etmesinin ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sıkıştığı mermer bloklarının arasından çıkarılan işçilerden Demir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Elmacı ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Demir ve Elmacı, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki işçinin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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