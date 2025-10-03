Marmara sallandı: 5.0 İstanbul'u korkuttu

Marmara’da deprem bir kez daha kendisini hatırlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Deprem 6,71 kilometre derinlikte meydana geldi.

İSTANBULLU SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sarsıntı İstanbul’dan şiddetli şekilde hissedildi. Kentin her iki yakasında vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edildi. İstanbullular açık alanlar ve sokaklarda bekledi. Fatih ilçesinde depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, “Depremi hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Tekirdağ açıklarında yaşanan deprem İstanbul’un yanı sıra Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, İzmit, Sakarya, İzmir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar telaşla güvenli alanlara kaçarken, kentlerde herhangi bir olumsuz yaşanmadığı ifade edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku, 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır” dedi.

ARAÇ TRAFİĞİ ARTTI

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı. Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71 çıktı.

Deprem hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada faaliyetlerin kesintisiz sürdüğü belirtildi.







