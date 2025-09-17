Marmara'da ağustos ayında yağışlarda yüzde 58 azalma kaydedildi

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991-2020'yi kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 58 azalırken, geçen seneye göre yüzde 18 arttı. Ağustos yağış miktarı uzun yıllar ortalaması 19 milimetre ölçülen bölgeye, bu senenin aynı ayında 8 milimetre yağış düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, bölgede ağustos yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre ölçüldü.
Bölgeye geçen yıl ağustosta 6,8 milimetre, bu senenin aynı ayında ise 8 milimetre yağış düştü.
Bölgedeki ağustos yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 arttığı belirlendi.
Ağustosta, Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer yağışlarda yüzde 80'den fazla azalma olduğu tespit edildi.
"Ekim ayına girmek üzereyiz ama maalesef yağışlar yeterli değil"
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, haziran ve temmuzda Marmara Bölgesi'nin kurak bir dönem geçirdiğini söyledi. Karbondioksit emisyonu dolayısıyla ısı adalarının varlığının devamlı arttığını belirten Özdemir, bunun Türkiye'de sıcaklık artışlarına yol açtığını bildirdi.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının düştüğünü anlatan Özdemir, şunları kaydetti:
Özdemir, ülkenin su stresi yaşadığını sözlerine ekledi.