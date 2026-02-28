Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Meclis üyesi kendi futbol kulübüne belediyeden bağış yaptı

Meclis üyesi kendi futbol kulübüne belediyeden bağış yaptı

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nedim Mercan
Nedim Mercan

Edirne Belediyesi’ndeki rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan’ın, kamu kaynaklarını doğrudan kendi futbol kulübüne aktardığı belgeler ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı resmi belgelere göre, Mercan’ın başkan, kardeşi Metin Mercan’ın başkan yardımcısı olduğu Edirne Çarşı Spor Kulübü’ne aynı ay içinde belediye bütçesinden 754 bin lira aktarıldı. Yardımın ilki 3 Eylül 2024 tarihinde, ikincisi 2 hafta sonra 17 Eylül 2024’te gerçekleşti. Edirne Çarşı Spor Kulübü’nün başvurusu üzerine belediyeden önce 320 bin TL, ardından 434 bin TL maddi yardım yapıldı. Üstelik her iki yardım kararının altında da belediye encümeni üyesi olarak Nedim Mercan’ın imzası yer aldı. Nedim Mercan hem Edirne Çarşı Spor Kulübü Başkanı hem de Edirne Belediyesi Encümen Üyesi olarak, kendi kulübüne yapılacak yardımların karar mekanizmasında yer aldı. Kamu kaynaklarının dağıtılmasında tarafsız olması gereken bir encümen üyesinin, kanuna aykırı şekilde doğrudan kendi yönettiği kulübe para aktarılması kararında yer alması, belediyecilik skandalı olarak tarihe geçti.



#CHP
#Rüşvet
#Nedim Mercan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi