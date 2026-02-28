Meclis üyesi kendi futbol kulübüne belediyeden bağış yaptı

Edirne Belediyesi’ndeki rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan’ın, kamu kaynaklarını doğrudan kendi futbol kulübüne aktardığı belgeler ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı resmi belgelere göre, Mercan’ın başkan, kardeşi Metin Mercan’ın başkan yardımcısı olduğu Edirne Çarşı Spor Kulübü’ne aynı ay içinde belediye bütçesinden 754 bin lira aktarıldı. Yardımın ilki 3 Eylül 2024 tarihinde, ikincisi 2 hafta sonra 17 Eylül 2024’te gerçekleşti. Edirne Çarşı Spor Kulübü’nün başvurusu üzerine belediyeden önce 320 bin TL, ardından 434 bin TL maddi yardım yapıldı. Üstelik her iki yardım kararının altında da belediye encümeni üyesi olarak Nedim Mercan’ın imzası yer aldı. Nedim Mercan hem Edirne Çarşı Spor Kulübü Başkanı hem de Edirne Belediyesi Encümen Üyesi olarak, kendi kulübüne yapılacak yardımların karar mekanizmasında yer aldı. Kamu kaynaklarının dağıtılmasında tarafsız olması gereken bir encümen üyesinin, kanuna aykırı şekilde doğrudan kendi yönettiği kulübe para aktarılması kararında yer alması, belediyecilik skandalı olarak tarihe geçti.