Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun dördüncü oturumu tamamlandı. Hakem Kurulu bu kapsamda 2026 için 11+7, 2027 için ise 1 puan artırarak 5+4 zamma karar verdi.
Milyonların gözü kulağı memur ve memur emeklisi için yapılan zam toplantısındaydı. Toplantıdan karar çıktı.
2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5+4 teklif edildi.
Karar bağlayıcı ve kesin hükmünde
Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Hakem Kurulu devre girmişti
Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 3 kez bir araya geldi. Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakılmıştı.