Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:3826/08/2025, الثلاثاء
G: 26/08/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Memur zammı 2027 için 1 puan arttı, 26 için değişmedi.
Memur zammı 2027 için 1 puan arttı, 26 için değişmedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun dördüncü oturumu tamamlandı. Hakem Kurulu bu kapsamda 2026 için 11+7, 2027 için ise 1 puan artırarak 5+4 zamma karar verdi.

Milyonların gözü kulağı memur ve memur emeklisi için yapılan zam toplantısındaydı. Toplantıdan karar çıktı.


2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5+4 teklif edildi.


Buna göre Hakem Kurulu 2026 için
11+7
, 2027 için
5+4
zamma karar verdi.

Karar bağlayıcı ve kesin hükmünde


Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.



Hakem Kurulu devre girmişti


Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 3 kez bir araya geldi. Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakılmıştı.




#memur
#memur emeklisi
#zam
#hakem kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı hakem kurulu görüşmeleri 2025 son durum: Memur ve memur emeklisi 2026- 2027 zam oranı açıklandı mı?