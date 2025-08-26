Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 3 kez bir araya geldi. Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakılmıştı.