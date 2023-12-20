İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemdeki istifaların partisine yönelik kurumsal bir operasyonun göstergesi olduğunu belirterek, “Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Bunu 1997’de Doğru Yol Partisi’nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar” dedi.

KURUMSAL BİR OPERASYON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday tanıtım toplantısı için geldiği Uşak’ta konuştu. Akşener, şunları söyledi: “Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında ‘Benim bilgim dahilinde hem Ankara’da hem İstanbul’da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış’... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu.” Akşener “diplomasi”yi yapan arkadaşının yaptığı diplomasiden de haberdar olmadığını vurguladı.

ANKARA’YI PAYLAŞMIŞLAR

Akşener şöyle devam etti: “Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara’yı paylaşmışlar, İstanbul’u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı’ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP’den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı’na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997’de Doğru Yol Partisi’nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar.”

Akşener, seçim öncesi altılı masaya iki isim önerdiğini (İmamoğlu ve Yavaş) ancak masadan kovulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

İKİSİ DE KORKTU

“Saraçhane’ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz kafalarında, öyle bir dünya yok.”

İmamoğlu'ndan cevap: Bazı dostlarımız haddini aşıyor

Akşener’e CHP cephesinde cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, Kurtköy’de yaptığı açıklamada “Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar” dedi.







