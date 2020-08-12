Mersin haber: Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Mersin'de otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi: İvedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 'doktor balığı' ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halk arasında 'Kangal balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşılmış olup, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir ve mucizevi balıklar ivedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edilmiştir" denildi.