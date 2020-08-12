Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mersinde otobüs bagajında 2 bin 500 canlı doktor balığı ele geçirildi İvedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edildi
MERSİN

Mersin haber: Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Mersin'de otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi: İvedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 'doktor balığı' ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halk arasında 'Kangal balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşılmış olup, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir ve mucizevi balıklar ivedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Doktor balıkları
Doktor balıkları

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince dün saat 23.00 sıralarında yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda nadir bulunan 23 yılan derisi ele geçirildi
GÜNDEM
Atatürk Havalimanı'nda nadir bulunan 23 yılan derisi ele geçirildi

AA

Doğal hayatlarına iade edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halk arasında 'Kangal balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşılmış olup, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir ve mucizevi balıklar ivedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edilmiştir" denildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
GÜNDEM
Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Doktor balıklar, cilt rahatsızlıkları ve sedef hastalığı olanlar tarafından kullanılıyor.


Atatürk Havalimanı'nda çinçila ve astragan derisi ele geçirildi
GÜNDEM
Atatürk Havalimanı'nda çinçila ve astragan derisi ele geçirildi
Abone Ol Google News
Şanlıurfa alarm veriyor

Şanlıurfa alarm veriyor

Tam 2 bin 200 ev karantinaya alındı, uzmanlar uyarıyor.
Mavi Vatan

Mavi Vatan

Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reisin Doğu Akdenize inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü

Uruguaylı<br>stoper geliyor

Uruguaylı
stoper geliyor

Las Palmas Başkanı, Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Görüntüler ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı

Yunanlıların ateş açtığı teknenin batma anı.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

Araç muayene süreleri uzatıldı.

Adanın dörtte üçü hukuki olarak Türk toprağı
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

​​Fenerbahçe, Lazio'nun teklifini kabul etti.

"Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz."
Yunanistan'a haddini bildirin

Yunanistan'a haddini bildirin

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya çağrı.
Ahlaksız bir tertip

Ahlaksız bir tertip

MHP Lideri Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki.

​Düğününü iptal edene tarih uyarısı..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.