Mersin’deki makarna fabrikasında zirai ilaç zehirlenmesi: 11 işçi hastaneye kaldırıldı

16:3523/11/2025, Pazar
Mersin’de Arbel Makarna Fabrikası’nda 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası’nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.



#Arbel
#Zirai ilaç
#zehirlenme
