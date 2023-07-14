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Meteoroloji ve AKOM saat aralığı vererek uyardı: Hava sıcaklığı zirveye ulaşacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün de yükseliyor. Sıcaklıkların bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçülmesi bekleniyor. AKOM, vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini belirtti.

08:06 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.

AKOM'dan dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.


İllere göre hava durumu

EDİRNE
°C, 42°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL
°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


KOCAELİ
°C, 38°C

Az bulutlu ve açık


TEKİRDAĞ
°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


A.KARAHİSAR
°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ
°C, 41°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR
°C, 38°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA
°C, 40°C

Az bulutlu ve açık


ADANA
°C, 40°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA
°C, 43°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA
°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


MERSİN
°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ANKARA
°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR
°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


KAYSERİ
°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


KONYA
°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


BOLU
°C, 33°C

Az bulutlu


KASTAMONU
°C, 34°C

Az bulutlu


SİNOP
°C, 29°C

Az bulutlu


ZONGULDAK
°C, 32°C

Az bulutlu

RİZE
°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN
°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


TOKAT
°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON
°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


AĞRI
°C, 32°C

Az bulutlu


ERZURUM
°C, 28°C

Az bulutlu


MALATYA
°C, 36°C

Az bulutlu


VAN
°C, 29°C

Az bulutlu


DİYARBAKIR
°C, 43°C
GAZİANTEP
°C, 40°C

Az bulutlu ve açık


MARDİN
°C, 39°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA
°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



#hava durumu
#sıcaklık
#istanbul
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