Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteorolojiden çığ uyarısı: 363 yerleşim yerinin yolu kapandı

Meteorolojiden çığ uyarısı: 363 yerleşim yerinin yolu kapandı

09:4415/01/2026, Thursday
IHA
Sonraki haber
Van’da 363 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van’da 363 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 31, Başkale’de 6, Çaldıran’da 44, Çatak’ta 100, Edremit’te 1, Erciş’te 72, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 21, Muradiye’de 6, Saray’da 7 ve Tuşba ilçesinde 35 olmak üzere toplam 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari’de aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


#Meteoroloji
#van
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılım ONAYI kazananlar isim LİSTESİ 2026: TOKİ Kura Çekim Tarihleri 2026: İl İl Tam Liste ve Sonuç Sorgulama Ekranı