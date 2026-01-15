Meteorolojiden çığ uyarısı: 363 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 31, Başkale’de 6, Çaldıran’da 44, Çatak’ta 100, Edremit’te 1, Erciş’te 72, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 21, Muradiye’de 6, Saray’da 7 ve Tuşba ilçesinde 35 olmak üzere toplam 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari’de aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.