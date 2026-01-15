Meteorolojiden çığ uyarısı: 363 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 31, Başkale’de 6, Çaldıran’da 44, Çatak’ta 100, Edremit’te 1, Erciş’te 72, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 21, Muradiye’de 6, Saray’da 7 ve Tuşba ilçesinde 35 olmak üzere toplam 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.