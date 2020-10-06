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Gündem Meteorolojiden Ege ve Marmara için toz taşınımı uyarısı
ANKARA

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara Bölgesi için Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşımına karşı uyardı. Yetkililer, bugün 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri arasında hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Öte yandan yayınlanan hava durumu raporunda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

  • Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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