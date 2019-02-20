Gündem Meteorolojiden güzel haber Kar öncesi güneşli geçecek
İSTANBUL

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini - 20 Şubat 2019 hava durumu - Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den güzel haber: Kar öncesi güneşli geçecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonu etkili olması beklenen soğuk ve kar yağışı öncesi güneşli hava etkili olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortaköy
Ortaköy

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İstanbul'da göz gözü görmüyor: Kartpostallık görüntüler
FOTOĞRAF 37
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İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı.
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İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
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İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
İstanbul'da göz gözü görmüyor: Kartpostallık görüntüler
İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.
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İstanbul'a kar geliyor
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İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den kar ve tipi uyarısı
GÜNDEM
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