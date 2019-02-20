Meteoroloji'den güzel haber: Kar öncesi güneşli geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIK 5 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı