Meydanlara inin, darbeyi kınayın

15 Temmuz’da Emniyet teşkilatı içerisindeki kripto örgüt üyelerini harekete geçiren, meslektaşlarını silahlarını bırakıp askere teslim olmaya teşvik eden FETÖ’cüler hesap veriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 FETÖ’cü polis hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Haklarında ‘İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ ve ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçları kapsamında iddianame düzenlenen şüpheliler için 8.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

TESLİM OLUN BU İŞ BİTTİ

İddianamede şüphelilerin meslektaşlarını nasıl pasifize etmeye çalıştıkları tek tek anlatıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Abdülkadir Üstünal’ın mesai arkadaşlarına “Silahlarınızı teslim ettiniz mi? Ne yaptınız buraya askerler geldi mi? Gelirlerse silahları teslim edecek misiniz? Gelirlerse silahları teslim edin, artık bu iş bitti” dediği tanık polis memurlarının ifadelerine yansıdı. En son “Ülkeyi yönetmeye gidiyorum” diyerek görev yerinden ayrılan Üstünal’ın gözaltına alınmadan önce telefonunu tuvalete atıp incelemeden kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ACİL DURUM MESAJI

Şüpheliler arasındaki o dönem Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olan Ersan Gönül’ün telefonunda da darbe girişimi sonrası örgüt imamlarınca gönderilen şu mesaja rastlandı: “Önemli durum, çok acil duyuru, il, ilçe imamlarını, abilere, ablalara, kurum imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin. Resim çekilip yayınlasın. Asla muhterem hocaefendinin ismi geçmesin açıklamalarda. Asla hükümete Tayyib’e karşı olumsuz paylaşım yapmayın. Bu grubu kapatıyorum şimdi.