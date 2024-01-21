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MHP Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 1'i il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP, Düzce'de Yılmaz Eser'i il belediye başkan adayı olarak kamuoyuna duyurdu. İşte 55 adayın tam listesi.

16:10 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 17:02 - 21/01/2024 Pazar
DHA
MHP'de 1'i il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.
MHP'de 1'i il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.

MHP, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli onayıyla 1'i il, 54'ü ilçe olmak üzere toplamda 55 yeni belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.


MHP'nin Belediye Başkan adayları şu şekilde:
  1. Düzce’de Yılmaz Eser
  2. Çanakkale Ayvacık’ta Muharrem Şahin
  3. Çanakkale Bayramiç’te Tuncay Özkaya
  4. Çanakkale Biga’da Sıtkı Keçeci
  5. Çanakkale Bozcaada’da Samet Turhal
  6. Çanakkale Çan’da Davut Karagöz
  7. Çanakkale Ezine’de Tahsin Yüksel
  8. Çanakkale Gelibolu’da Hüseyin Öner Gündoğdu
  9. Çanakkale Gökçeada’da Halil Rüştü Akgün
  10. Çanakkale Lapseki’de Adem Balta
  11. Çanakkale Yenice’de Kemal Cangül
  12. Düzce Akçakoca’da Mehmet Okan Yanmaz
  13. Düzce Cumayeri’de Mustafa Koloğlu
  14. Düzce Çilimli’de İsmail Bayrak
  15. Düzce Gölyaka’da Muzaffer Coşkun
  16. Düzce Kaynaşlı’da Eftal Altundal
  17. Edirne Lalapaşa’da Bedir Adıyaman
  18. Edirne Meriç’te Ahmet Durmaz
  19. Edirne Süloğlu’da Halil Özgüven
  20. Edirne Uzunköprü’de Erdoğan Orman
  21. Giresun Alucra’da Mete Metinyurt
  22. Giresun Bulancak’ta Fatih Alparslan
  23. Giresun Çamoluk’ta Fatih Düz
  24. Giresun Dereli’de Cihan Özdemir
  25. Giresun Doğankent’te Resul Tekin
  26. Giresun Espiye’de İbrahim Yanık
  27. Giresun Eynesil’de Barış Güdük
  28. Giresun Görele’de Hasan Ali Kodal,
  29. Giresun Keşap’ta Nihat Yılmaz
  30. Giresun Şebinkarahisar’da Mustafa Zahir Bakıcı
  31. Giresun Yağlıdere’de Yaşar İbaş
  32. Isparta Aksu’da Aksoy Karaduman
  33. Isparta Atabey’de Aziz Eraslan
  34. Isparta Eğirdir’de Mehmet Demirel
  35. Isparta Gelendost’ta Hakan Demirtaş
  36. Isparta Gönen’de Mete Elcim
  37. Isparta Keçiborlu’da İbrahim Gündüz
  38. Isparta Sütçüler’de Kasım Kutlu
  39. Isparta Yalvaç’ta Halil Hilmi Tütüncü
  40. Kırklareli Babaeski’de Hakan Arıcı
  41. Kırklareli Demirköy’de Muhlis Yavuz
  42. Kırklareli Lüleburgaz’da İbrahim Yılmaz
  43. Kırklareli Pehlivanköy’de Pınar Akyüz Şahin
  44. Kırklareli Pınarhisar’da Sabri Özcan
  45. Kırklareli Vize’de Sencer Karaman
  46. Uşak Banaz’da Aziz Bulut
  47. Uşak Eşme’de İlhan Özkan
  48. Uşak Karahallı’da Şenel Çakır
  49. Uşak Sivaslı’da Ali Çetin
  50. Uşak Ulubey’de Yorum Eskici
  51. Yalova Altınova’da Kemal Şenol
  52. Yalova Armutlu’da Mustafa Tokat
  53. Yalova Çınarcık’ta Leyla Kılıç
  54. Yalova Çiftlikköy’de Yaşar Boz
  55. Yalova Termal’de Serkan Ergen

#MHP
#Düzce
#yerel seçim
9 saat önce
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