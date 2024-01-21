MHP Sivas belediye başkan adayları 2024 yerel seçim için aday başvuruların tamamlanmasıyla birlikte merak konusu. 13 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapıldı. Başvurular sonrası MHP belediye başkan adayları isim listesi açıklanıp açıklanmadığı yakından takip ediliyor. MHP’nin Hafik, Zara, Doğanşar, Koyulhisar, Ulaş, Gölova, Gürün, İmranlı belediye başkan adayları kim olacağı yakından takip ediliyor. Peki MHP Sivas belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 2024 yerel seçimleri MHP Sivas ilçe belediye başkan adayları tam liste yayınlandı mı?