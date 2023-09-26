Milas’ta kaçak göçmen operasyonu: 111 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta görev ve sorumluluk alanları içerisinde devriye gezen jandarma ekipleri ormanlık alanda kalabalık bir grup olduğunu fark etti.

Şahısların yapılan sorgulamalarında düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenler, İstanbul üzerinden İzmir’e gelip burada bir tır ile taşındıkları belirtirken, tırın kendilerini Bozbük yakınlarındaki bir ormanlık alanda bıraktığı ve organizatörlerden birinin ise Yıldız Koyunda otomobil ile beklediği ifade etti.