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Milas’ta kaçak göçmen operasyonu: 111 kişi yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alan içerisinde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler düzensiz göçmenleri Milas’a getiren organizatörleri yakalamak için de çalışma başlattı.

15:08 . 26/09/2023 Salı
IHA
Milas’ta 111 düzensiz göçmen yakalandı

Milas’ta 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alan içerisinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta görev ve sorumluluk alanları içerisinde devriye gezen jandarma ekipleri ormanlık alanda kalabalık bir grup olduğunu fark etti.

Şahısların yapılan sorgulamalarında düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenler, İstanbul üzerinden İzmir’e gelip burada bir tır ile taşındıkları belirtirken, tırın kendilerini Bozbük yakınlarındaki bir ormanlık alanda bıraktığı ve organizatörlerden birinin ise Yıldız Koyunda otomobil ile beklediği ifade etti.

Jandarma ekipleri tarafından 111 düzensiz göçmen gözaltına alınırken, göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.


Öte yandan jandarma ekipleri düzensiz göçmenleri Milas’a getiren organizatörleri yakalamak için de çalışma başlattı.


Sultangazi'de kamyonet kasasında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Sultangazi'de kamyonet kasasında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sultangazi'de uygulama sırasında durdurulan bir kamyonetin kasasında 38 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontrolde kasaya gizlenmiş 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A, gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü T.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmek üzere tanımadıkları kişilerle para karşılığında anlaştıkları belirlendi.


#Muğla
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