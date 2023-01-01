Makilik alanda gizlenmişlerdi: 49 düzensiz göçmen yakalandı

Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göç konusuna değinerek bunun Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi. Borell, "Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." ifadelerini kullandı.