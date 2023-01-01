|
Gündem

Makilik alanda gizlenmişlerdi: 49 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda gizlenen 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken insan kaçakçılığı yapan üç kişi tutuklandı.

13:44 . 19/09/2023 Tuesday
AA
Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçısı oldukları sanılan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.


Makilik alanda gizlendiler

Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki Sırtlan Koyu mevkiinde devriye esnasında makilik alanda gizlenmiş bir grubu gördü. Bölgeye giden ekipler 45'i Afganistan, 4'ü İran uyruklu 49 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Alanın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İnsan kaçakçısı olduğu tesit edilen şahıslar tutuklandı.




#İl göç İdaresi
#Aydın
#düzensiz göç
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?