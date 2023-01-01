Makilik alanda gizlenmişlerdi: 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
Kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçısı oldukları sanılan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Makilik alanda gizlendiler
Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki Sırtlan Koyu mevkiinde devriye esnasında makilik alanda gizlenmiş bir grubu gördü. Bölgeye giden ekipler 45'i Afganistan, 4'ü İran uyruklu 49 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Alanın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İnsan kaçakçısı olduğu tesit edilen şahıslar tutuklandı.