Milletimiz sürece sahip çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletin Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, Ramazan ayının bir paylaşma ve kaynaşma fırsatı olduğunu söyledi. Okullardaki Ramazan süslemelerine dikkat çeken Erdoğan, “Okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımız tüm kara kampanyalara rağmen Ramazan’ı coşku ile idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum” vurgusu yaptı.

BARIŞ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Dünyadaki gelişmelere değinen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.”

ATACAĞIMIZ ADIMLAR MERAK EDİLİYOR

“Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye’nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye’nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor.”

SAĞLAM ADIMLARLA HEDEFE İLERLİYORUZ

Ramazan’ın ilk günü ilk iftarı şehit aileleriyle yaptığını kaydeden Erdoğan, “Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız” ifadelerini kullandı. Kabine toplantısında sağlık, savunma, ticaret başta olmak üzere gündemimizdeki konuları masaya yatırdıklarını ifade eden Erdoğan, “NATO tatbikatı silahlı kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi 2002 öncesi yılları, dönemi hatırlayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın şikayetlerine kulak vererek eksikliklerimizi tamamlıyor, standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Üniversiteler özgürleşti

Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt açılışına katıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler halkındır, aziz milletimizindir. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların alınmadığı, klan dayanışmasıyla ünvanların ona buna peşkeş çekildiği, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler üniversiteler geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine iade edilmiş, halka aidiyeti teyit ve tescil edilmiştir. Bundan dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babaların malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören mütekebbir ve müstebitlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz.”

Sigarayla mücadele çağrısı yaptı

Sağlık alanında atılan adımlara değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın müsebbibi olan sigara tiryakiliği ile mücadelede tavizsiz mücadele sergiliyoruz. Sigara bırakma polikliniği sayısını 1300’e çıkardık. Medyanın, sanatçıların, dijital mecraların ve ailelerimizin de bizlere destek olması, mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.”







