Milletimiz yeni anayasayı hak ediyor

20 Temmuz’da başlayan adli yıl tatili 31 Ağustos’ta sona erdi. Dün Yargıtay’da 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, hiçbir vatandaşın adliye kapısının adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, bunun için hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyeceklerine vurgu yaptı. Erdoğan, 2002’de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının 24 bine, adalet teşkilatındaki toplam personel sayısının ise 61 binden 190 bine yükseltildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ BÜYÜK BİR TEHDİT

Son dönemlerde vatandaşların yargı süreçleri ve kararlarıyla ilgili kanaatlerini manipüle etmeye yönelik algı kampanyalarının arttığına şahit olduklarına dikkat çeken Erdoğan, bu yöndeki sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösterdi. “Adalet ancak mahkeme salonlarında tecelli eder” diyen Erdoğan, “Günümüzde sayıları giderek artan ‘sosyal medya mahkemelerini’ toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA YAKIŞIR OLSUN

Konuşmasının sonunda yeni anayasa vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim, siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz, hükümet teklifi olarak 2011’den beri her seçimde milletimizin önüne koyduğumuz bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye’yi darbe anayasası ayıbından kurtararak yeni, sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır. Meclis’in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız.” Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da yeni anayasa çalışmalarına destek mesajı verdi.







